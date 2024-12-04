İspanya La Liga 16. haftasında Arda Güler’li Real Madrid deplasmanda Athletic Bilbao’ya konuk olacak. Karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Ligde maç eksiğiyle 33 puanla 2. sırada yer alan Real Madrid kritik haftada puan yaşamak istemiyor. Ligde 26 puanla 4. sırada yer alan Athletic Bilbao ise zorlu rakibi karşısında 3 puan alarak şampiyonluk yarışında bende varım demeye çalışacak. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Athletic Bilbao - Real Madrid canlı izleme linki…
La Liga’nın 16. haftasında Athletic Bilbao ve Real Madrid karşı karşıya geliyor.
Nefes kesecek maç bu akşam saat 23.00’de başlayacak.
192. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Real Madrid’in 101 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
Athletic Bilbao rakibine karşı 53 kez galip gelirken 37 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Real Madrid ile oynadığı son 18 La Liga maçını kazanamayan Athletic (5B 13M), son galibiyetini Mart 2015'te aldı (1-0).
Real Madrid ile oynadığı son 18 La Liga maçını kazanamayan Athletic (5B 13M), son galibiyetini Mart 2015'te aldı (1-0).
Athletic'e konuk olduğu son dokuz La Liga maçını kaybetmeyen Real Madrid (7G 2B), son beş karşılaşmadan galibiyetle döndü.
Evinde oynadığı son 26 La Liga maçının sadece birini kaybeden Athletic (16G 9B), tek mağlubiyetini Atletico Madrid'den aldı (0-1).
Real Madrid deplasmanda oynadığı son 21 La Liga maçını kaybetmezken (13G 8B), lig tarihinde daha uzun seri yakalayan tek takım Barcelona (23 maç).
Real Madrid forması giyen Rodrygo'nun La Liga kariyerinde en fazla gol attığı üç takımdan biri Athletic (3; Espanyol ve Sevilla ile birlikte).
ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Athletic Bilbao - Real Madrid maçı EXXEN, S SPORT ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.
ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD CANLI İZLE
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