Atladığı havuzda boynu kırıldı: 23 yaşındaki futbolcunun yasa boğan ölümü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde atladığı havuzda boynu kırılan Alihan Güldal, hayatını kaybetti. Amatör futbolcu olan Güldal’ın iki hafta önce nişanlandığı belirtildi.
Yalı Mahallesi 267. Sokak'taki bir sitede havuza atlayan Alihan Güldal'ın (23) hareketsiz kaldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Güldal'ın boynunun kırıldığı tespit edildi.
Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Güldal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Alihan Güldal’ın, kısa süre önce nişanlandığı ve nişanlısıyla birlikte 3 günlük tatil için Karasu’ya geldiği öğrenildi.
Amatör liglerde çeşitli takımlarda forma giyen Alihan Güldal’ın, 2025-26 sezonu için altyapısından yetiştiği 1. Amatör Lig ekibi Beykoz Gümüşsuyu Spor Kulübü ile yeniden anlaştığı belirtildi.
Kulüp, genç oyuncunun vefatı sonrası taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Altyapımızda yetişen ve bu sene de bizimle beraber yola devam edecek olan oyuncumuz, kardeşimiz Ali Güldal’ı elim bir kazada kaybetmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.