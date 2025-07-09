Atladığı havuzda boynu kırıldı: 23 yaşındaki futbolcunun yasa boğan ölümü

Amatör liglerde çeşitli takımlarda forma giyen Alihan Güldal’ın, 2025-26 sezonu için altyapısından yetiştiği 1. Amatör Lig ekibi Beykoz Gümüşsuyu Spor Kulübü ile yeniden anlaştığı belirtildi.





Kulüp, genç oyuncunun vefatı sonrası taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Altyapımızda yetişen ve bu sene de bizimle beraber yola devam edecek olan oyuncumuz, kardeşimiz Ali Güldal’ı elim bir kazada kaybetmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.