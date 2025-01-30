Avrupa Ligi için flaş simülasyon! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sıralaması...

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanda kritik maçlara çıkacak. Temsilcilerimizin de yer aldığı lig aşamasıyla ilgili bir simülasyon yapıldı. İşte simülasyona göre Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sıralaması...

1 /9 UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son haftasına girilirken gözler temsilcilerimize çevrildi.

2 /9 Beşiktaş deplasmanda Twente, Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland, Galatasaray ise deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek.

3 /9 Galatasaray'ın ilk 8, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de play-off şansı sürüyor.

4 /9 8. maçlar öncesi Football Meets Data adlı site bir simülasyon hazırladı.

5 /9 O simülasyona göre Galatasaray ilk 8'de yer almadı. Sarı-kırmızılıların 9. olarak son 16 için play-off oynayacağı öngörüldü.



6 /9 Fenerbahçe'nin ise UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 22. bitireceği ve Galatasaray gibi son 16 turu için play-off oynayacağı tahmini yapıldı.

7 /9 Simülasyonun Beşiktaş tahmininde ise siyah-beyazlıların Avrupa'ya veda edeceği belirtildi.

8 /9 Avrupa Ligi'nde yapılan son hafta simülasyonu sonrası Beşiktaş'ın 26. olarak Avrupa defterini kapatacağı öngörüsünde bulunuldu.