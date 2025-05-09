Avrupa'da ses getirecek Cristiano Ronaldo transferi: Kerem ve Orkun’a rakip olacak

Avrupa futbolunun tüm zamanların en skorer oyuncusu, hem duygusal hem de stratejik bir kararla doğduğu kulübe dönmeyi ciddi ciddi düşünüyor. Portekizli yıldızın hedefi, millî takımla katılacağı son büyük turnuva olan 2026 Dünya Kupası'nı göz önünde bulundurarak en üst düzeyde formda kalmak.



