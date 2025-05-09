Avrupa'da ses getirecek Cristiano Ronaldo transferi: Kerem ve Orkun’a rakip olacak

Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’da devam ettiren Cristiano Ronaldo için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. 40 yaşındaki tecrübeli isim için Portekiz devi devreye girdi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Portekizli yıldız Kerem ve Orkun’a rakip olacak. Detaylar haberimizde.
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, profesyonel futbol kariyerini Suudi Pro Lig kulübü Al Nassr'da sürdürüyor.
Portekizli süperstar, bu sezon Al Nassr formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 39 maça çıktı. Cristiano Ronaldo, söz konusu 39 karşılaşmada 33 gol atıp dört asist yaptı.
Öte yandan İspanyol basınında Cristiano Ronaldo ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu haber adeta gündemi salladı.
Fichajes'te yer alan haberde şu ifadelere yer verildi: "Cristiano Ronaldo ve Sporting Lizbon, efsanevi bir kariyerin başlangıcı olan ilk maçın üzerinden yirmi yıldan fazla bir süre geçtikten sonra yeniden bir araya gelebilir.
Avrupa futbolunun tüm zamanların en skorer oyuncusu, hem duygusal hem de stratejik bir kararla doğduğu kulübe dönmeyi ciddi ciddi düşünüyor. Portekizli yıldızın hedefi, millî takımla katılacağı son büyük turnuva olan 2026 Dünya Kupası'nı göz önünde bulundurarak en üst düzeyde formda kalmak.
Şu anda Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadan gollerini atmaya devam eden Cristiano'nun hırsı hâlâ yerinde.
Avrupa futboluna geri dönme ihtimali onu cezbediyor ve Sporting ideal hedef olarak ortaya çıkıyor. Duygusal bağın yanı sıra Lizbon kulübü ona uluslararası müsabakalarda oynama ve kariyerini her şeyin başladığı yerde bitirme fırsatı sunuyor."