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Aykut Kocaman yıllar sonra felsefesini tamamen değiştirdi! İşte Fenerbahçe’de oynatacağı futbol modeli…

Aykut Kocaman yıllar sonra felsefesini tamamen değiştirdi! İşte Fenerbahçe’de oynatacağı futbol modeli…

17:158/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
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Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman, yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanırken tırnaklarıyla kazıdığı oyun felsefesinde devrim niteliğinde bir değişime gitti. Yıllarca uyguladığı dengeli ve kontrollü oyun yapısıyla bilinen deneyimli çalıştırıcı, modern futbolun yeni şifrelerini çözdü ve Fenerbahçe’de oynatacağı futbol modeli belli oldu.

Aykut Kocaman ve ekibi, Fenerbahçe'de yeni yapılanma sürecinde Premier League dinamiklerini örnek alan kapsamlı bir çalışma yürütüyor.


Muhabir Ufuk Kaan Karacan'ın haberine göre, teknik ekip "Oyun değişti, biz de değişmeliyiz" anlayışıyla hareket ederek modern futbolun gerekliliklerine uygun bir sistem oluşturmayı hedefliyor.


Planlanan oyun modelinin; yüksek ön alan baskısına dayalı, sürekli hücumu düşünen, dinamik ve rakibi domine eden bir yapıda olması amaçlanıyor. Teknik heyet, saha içi performansın yanı sıra organizasyonel yapılanmada da önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.


Yeni yapılanma kapsamında teknik ekip, uzmanlık alanlarına göre departmanlara ayrılacak. Analiz birimi ise takım analizi, rakip analizi, antrenman analizi ve oyuncu analizi olmak üzere dört ayrı alt başlıkta faaliyet gösterecek.


Öte yandan duran toplara da özel önem verilecek. Edinilen bilgilere göre her duran top organizasyonu için ayrı bir antrenör görevlendirilmesi planlanırken, bu doğrultuda geniş ve uzmanlaşmış bir teknik kadro oluşturulması hedefleniyor.


Kocaman ve ekibinin hazırladığı bu modelin, kulübün oyun kimliğini modern futbol anlayışına uygun şekilde yeniden şekillendirmesi bekleniyor.


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