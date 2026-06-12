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Ayrılık resmen açıklandı: Galatasaray'a geri dönüyor

Ayrılık resmen açıklandı: Galatasaray'a geri dönüyor

17:0512/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
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Sezon başında İngiltere'ye kiralanan genç sağ bek için karar verildi. Satın alma opsiyonu kullanılmayan 23 yaşındaki futbolcu, yeni sezon öncesi Galatasaray'a geri dönüyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Southampton, kiralık sözleşmesi sona eren Elias Jelert'e veda etti.

Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Danimarkalı sağ bekin sözleşmesinde 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak İngiliz kulübü, 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini alma yönünde bir adım atmadı.

Geride kalan sezonda Southampton formasıyla 11 karşılaşmada görev alan Elias Jelert, takımına 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray, Danimarkalı futbolcuyu 2024 yılında Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüple 30 Haziran 2029'a kadar kontratı bulunan Elias Jelert'in yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı ise teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda netlik kazanacak.

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