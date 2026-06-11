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Aziz Yıldırım devreye girdi: Genç yıldız Fenerbahçe için yeniden İstanbul'a geldi

Aziz Yıldırım devreye girdi: Genç yıldız Fenerbahçe için yeniden İstanbul'a geldi

10:5611/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Yeni başkanı Aziz Yıldırım liderliğinde transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, bir süre önce ülkesine dönen genç yıldız adayını yeniden İstanbul'a getirdi.

Aziz Yıldırım'ın 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturduğu Fenerbahçe'de ilk transfer gerçekleşti.

Sarı-lacivertlilerde İstanbul'a inen ilk isim adı sıkça geçen Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy değil; 18 yaşındaki Senegalli yıldız adayı Amara Diouf oldu. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre genç hücumcu, Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

'Yeni Mane' olarak anılan Amara Diouf'un sözleşmesinin ise 4 yıllık olacağı belirtildi.

Daha önce de gelmişti


Öte yandan Amara Diouf ile Fenerbahçe'nin tanışıklığı yeni değil. Sarı-lacivertliler, Sadettin Saran'ın başkanlığı döneminde Senegalli yıldız adayını İstanbul'a getirmiş ve çapraz bağ revizyon ameliyatını gerçekleştirmişti.

Ameliyatın ardından ülkesi Senegal'de yetiştiği Generation Foot Akademisi'ne geri dönen Diouf, 18 yaşını doldurmasının ardından imza için Fenerbahçe'ye geldi.

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