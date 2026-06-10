Aziz Yıldırım Real Madridli yıldızı gözüne kestirdi

Başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid forması giyen yıldız ismi gündemine aldığı ve oyuncu tarafıyla kısa süre içinde görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım, yeni sezon öncesi transfer operasyonuna başladı.
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz'ı transfer listesine ekledi.
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz'ı transfer listesine ekledi.
Futbol komitesinin, 26 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Ousmane Dembele'yi kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanan Real Madrid'de Brahim Diaz'ın ayrılığı da gündeme gelmiş durumda. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, transfer planlaması kapsamında Başkan Florentino Perez ile bir görüşme yaptığı belirtildi.
Hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Brahim Diaz'ın, eflatun-beyazlı kulüple olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Fenerbahçe yönetiminin, kadroya üst düzey bir hücum oyuncusu kazandırmak amacıyla yıldız futbolcunun şartlarını öğrenmek için girişimlerini hızlandırdığı ifade edildi.