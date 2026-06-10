Aziz Yıldırım Real Madridli yıldızı gözüne kestirdi

Ousmane Dembele'yi kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanan Real Madrid'de Brahim Diaz'ın ayrılığı da gündeme gelmiş durumda. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, transfer planlaması kapsamında Başkan Florentino Perez ile bir görüşme yaptığı belirtildi.