Ali Koç: "2018'den sonra ben başkan oldum. Başkan Aziz Yıldırım ile başkan olmayan Aziz Yıldırım arasında siyahla beyaz kadar fark var."





Aziz Yıldırım: "Hiçbir fark yok. Biz mağlup olduk eğlendiler dedin. 2 Kasım doğum günün. Sen hep başarısız oluyorsan ben ne yapayım. 6 senede 1 defa doğum günü kutladım. 1 defa yaptım ya. O da tesadüf."