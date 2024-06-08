Fenerbahçe'de seçimli olağan kongre süreci devam ediyor. Sarı lacivertli takımın başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında bir araya geldi.
Fenerbahçe'de mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç'un canlı yayın teklifini, başkan adayı Aziz Yıldırım kabul etti.
Ortak karar ile Habertürk'ün canlı yayınına çıkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Yıldırım ve Koç'un açıklamaları şu şekilde:
Ali Koç: "Büyüğümüzdür, Aziz Yıldırım programa başlasın."
Aziz Yıldırım: "Gel, öpüşelim."
Ali Koç: "Öpüşürüz başkanım."
Bu konuşmaların ardından iki başkan ayağa kalktı ve birbirleriyle tokalaştı.
Ali Koç: "Başkan beni aradı, tesadüf ben de tanımadığım mesajı atmam. Eve geldim, telefonu açtım, siz çıktınız."
Aziz Yıldırım: "Mesaj da attım."
Ali Koç: "Onu görmemiştim. FB TV dedim, Aziz Bey ulusal kanal olsun dedi. Birkaç görüşmemiz oldu, buradayız."
Ali Koç: "Sayın başkan 6 yıl boyunca sadece bir kez yüksek divan kuruluna geldi. Gerisinde divan kurulları öncesinde, hep kötü söylemlerde bulundu."
Aziz Yıldırım: "6 senede iyi olan bir şey yok ki. Benim de son 4 senem kötü. Alicim sana tavsiyem, Hallâc-ı Mansûr oku."
Aziz Yıldırım: "Erkek Basketbol takımını bana ver. Ben yöneteyim, ben karşılayayım dedim."
Ali Koç: "Ben seçildikten sonra sizi bir daha görmedim."
Aziz Yıldırım: "Beni görmemen önemli değil. Ben mesaj verdim orada. Çırağan'da konuştum. Basketbolu bize verin dedim."
Aziz Yıldırım: "Dursun Özbek sana salladı, ben çıktım 'Sinek ikili' dedim. Bu ifadeyi kullanmak kolay değil!"
Ali Koç: "Dursun Özbek'e karşı her lafı söylemek kolay"
Aziz Yıldırım: "Ha kullanırız, orası ayrı."
Ali Koç: "2018'den sonra ben başkan oldum. Başkan Aziz Yıldırım ile başkan olmayan Aziz Yıldırım arasında siyahla beyaz kadar fark var."
Aziz Yıldırım: "Hiçbir fark yok. Biz mağlup olduk eğlendiler dedin. 2 Kasım doğum günün. Sen hep başarısız oluyorsan ben ne yapayım. 6 senede 1 defa doğum günü kutladım. 1 defa yaptım ya. O da tesadüf."
Ali Koç: "Niye gelmediniz 6 yıldır?"
Aziz Yıldırım: "Başarı yok. Ben gelsem sorun olurdu. Çünkü senin başarın yok".
Ali Koç: "Siz konuştunuz bize zarar verdiniz."
Aziz Yıldırım: "Ben senede 1 defa konuştum. Onda da sana yön gösterdim. Git şunları al dedim."
Ali Koç: "Baronları anlatın"
Aziz Yıldırım: "Baronlar fetöcü. Londra'daki fetöcüler"
Ali Koç: "Ben fetöcü müyüm?"
Aziz Yıldırım: "Sana demiyorum. Seni destekliyorlar diyorum. Senin şahsınla ilgili değil. Sen kendi üstüne niye alıyorsun? Baronlar benden dolayı seni destekliyorlar. İşleri seninle benimle değil, Türkiye'yle. Senin etrafındakiler de biliyorlar. O kadar söyledim araştırın."
Ali Koç: "Mourinho'ya açıktan para verdiler diyorsunuz."
Aziz Yıldırım: "Ben demedim, Mahmut Uslu demiş."
Ali Koç: "Şu görüntüyü getirin ekranlara."
"Açıktan para verdiniz o zaman" dediği videoyu izledikten sonra Aziz Yıldırım: "Doğru demişim."
Aziz Yıldırım: "Mourinho geldiği için mutlu musun?"
Ali Koç: "Mutluyum."
Aziz Yıldırım: "Gelmesinde %1 payım varsa bana teşekkür etmen lazım."
Ali Koç: "Ben Fenerbahçe'ye yaptıklarınız için hep teşekkür ettim."
Aziz Yıldırım: "Takımı ligden çekemiyorsan maddelere niye ekliyorsun?"
Ali Koç: "O zaman çekemeyeceğimi bilmiyordum..."
Aziz Yıldırım: "6 yıldır neden şampiyon olamadınız?"
Ali Koç: "Siz ilk 6 yılda kaç kez şampiyon oldunuz?"
Aziz Yıldırım: "Benle karşılaştırma."
Ali Koç: "Siz efsanesiniz, karşılaştırmak olmaz."
Aziz Yıldırım: "İki tane efsane var tarihimizde, Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk."
Aziz Yıldırım: "İrfan Can için bakın hesaplarınıza."
Ali Koç: "KAP'a 7 açıkladık."
Aziz Yıldırım: "Siz 11 verdiniz."
Ali Koç: "Fenerbahçe suç işledi yani."
Aziz Yıldırım: "Ben şeffaf olsun diyorum. Verdin vermedin beni ilgilendirmiyor. Öbür tarafın bana dediği 4.5-5 demişler. Sizin önünüze kağıt uzatmışlar 10-11."
Ali Koç: "Biz 7 ödedik. Fenerbahçe'nin ta kendisi böyle bir şeye inanır mı?"
Ali Koç: "Sosyal medyaya ne kadar para harcadınız?"
Aziz Yıldırım: "Benim sosyal medyadan haberim yok. İşim olmaz. Sen ne harcadın?"
Ali Koç: "Ben harcamadım."
Aziz Yıldırım: "Vallahi helal olsun."
Aziz Yıldırım: "Benim kattığım mal varlığının değeri 300 milyon euro."
Ali Koç: "Getirin 300 milyon euro, size verelim."
Aziz Yıldırım: "Tamam getir alıyorum. Almazsam şerefsizim."
Ali Koç el sıkışmak için ayağa kalktığında mikrofon yere düştü
Ali Koç: "Daha sık görüşebilseydik, danışabilseydik, eski günlerdeki gibi olsaydı Fenerbahçe'ye faydalı olurdu. Yeni bir sayfa açmak istiyorsanız yarından sonra bir dakika düşünmem elimden geleni yaparım."
Aziz Yıldırım: "Sağ ol, biz de yaparız."