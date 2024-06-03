Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çağrı: "Gidip 10 tane oyuncu..."

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde konuştu. Yıldırım; Ali Koç ve Jose Mourinho konusunda gündem olan açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde adaylardan Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, yaptığı açıklamalarda başkan Ali Koç, Jose Mourinho ve seçim vaatleri hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi.
Aziz Yıldırım'ın öne çıkan açıklamaları şöyle;
"İsmi ortaya ben attım seçilirsem Mourinho ile devam edeceğim."
"Yönetimde 6 sene beraber çalıştık. O Ali Koç ile bu Ali Koç arasında dağlar var. Şu an kendisini Fenerbahçe'nin üzerine görüyor. O değil de Fenerbahçe ona hizmet edecekmiş gibi görüyor."
"Ben Ali Koç'a Fethullahçı demedim, o kendisine öyle diyorsa açsın okusun nasıl kurulduğunu bu örgütün.”
"Ali Bey, Mersin'deki kongre üyelerine gittiğinde 'İsmail Kartal'ı güçlendirip devam edeceğiz' demişti, aniden buraya döndüler. Allah razı olsun, bundan rahatsız değiliz biz."
"Gidip de 10 tane oyuncu almayacaksınız, 3-4 tane gerekli mevkilere. Mourinho dünya çapında bir hoca, tıpkı Obradovic gibi. Onun istediklerini almak lazım. Gitmek isteyen oyuncular da kalmak ister. Onlara da ihtiyacımız var."
"Yanlış. Borçtan bahsediyorlar, mal varlığından bahsetmiyorlar. Borç, mal varlığından fazlaysa ödemeyi kabul ediyorum. 330 milyon dolar borç bırakmışım, şu an TL'ye döndüğü için 110 milyon dolara bıraktım ben. Benim başka bıraktığım başka bir borç yok. 632 dedikleri yalan!"