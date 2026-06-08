Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a sürpriz transfer çalımı

Yeni sezonda iddialı bir kadro kuracak olan sarı lacivertlilerin, Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy transferlerini bitirme noktasına geldiği ifade edilmişti. Başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin, bu futbolcuların yanı sıra bir bomba daha patlatmak üzere olduğu öğrenildi.