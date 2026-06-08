Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a sürpriz transfer çalımı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım, vakit kaybetmeden kolları sıvadı. Başkan Yıldırım, ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir çalım atmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245'ini alan Aziz Yıldırım, başkan seçildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım, göreve başlar başlamaz transfer operasyonunu hızlandırdı.
Yeni sezonda iddialı bir kadro kuracak olan sarı lacivertlilerin, Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy transferlerini bitirme noktasına geldiği ifade edilmişti. Başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin, bu futbolcuların yanı sıra bir bomba daha patlatmak üzere olduğu öğrenildi.
A Spor'un Transferfeed'den aktardığı habere göre, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Rafael Leao için devreye girdiği belirtildi.
Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan ve sarı kırmızılıların transfer için yoğun çaba sarf ettiği Leao'nun, Fenerbahçe ile temas halinde olduğu yazıldı.
Öte yandan sarı lacivertli kulübün, Milan'a henüz resmi bir teklif yapmadığı vurgulandı. İtalyan ekibinin ise 26 yaşındaki yıldızı göndermeyi düşündüğü ve pazarlığa açık olduğu aktarıldı.