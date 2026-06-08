Aziz Yıldırım'dan Hakan Çalhanoğlu sürprizi: Temas kuruldu

Fenerbahçe'de 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli kulübün, seçim sürecinde Hakan Safi'nin anlaşma sağladığını açıkladığı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için harekete geçtiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, göreve gelir gelmez transfer çalışmalarına başladı.
A Spor'un haberine göre, Yıdırım'ın Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile temas kurduğu ve 31 yaşındaki orta sahayı gelecek sezon kadroda görmek istediği belirtildi.
Seçim sürecinde başkan adayı Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladıklarını açıklamıştı.
İtalyan ekibinin sportif direktörü Piero Ausilio, seçim öncesinde Hakan Çalhanoğlu'nun transfer iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada oyuncuyu takımda tutmak istediklerini vurgulamıştı.
Ausilio, "Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istiyoruz. Kendisi sözleşmeli bir oyuncu ve Fenerbahçe'den yapılan bu açıklamaların herhangi bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Inter formasıyla şampiyonluk yaşayan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde toplamda çıktığı 30 maçta 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Milli futbolcunun İtalyan deviyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.