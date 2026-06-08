Aziz Yıldırım'dan Hakan Çalhanoğlu sürprizi: Temas kuruldu

İtalyan ekibinin sportif direktörü Piero Ausilio, seçim öncesinde Hakan Çalhanoğlu'nun transfer iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada oyuncuyu takımda tutmak istediklerini vurgulamıştı.





Ausilio, "Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istiyoruz. Kendisi sözleşmeli bir oyuncu ve Fenerbahçe'den yapılan bu açıklamaların herhangi bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.