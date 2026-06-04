Aziz Yıldırım’dan Hakan Safi’ye ‘imza’ yanıtı ve 1 milyar dolarlık dev proje!

“Fenerbahçe için her türlü fedakarlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları getireceğiz ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız. Oyuncular başkan adaylarıyla değil sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net, Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her futbolcuyu alırız.”