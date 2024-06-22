Bakasetas’tan Beşiktaş’a teklif: ‘Beni alın’

Beşiktaş’ta yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda on numara arayışları sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Trabzonspor’un eski yıldızı Anastasios Bakasetas’ın temsilcisi aracılığıyla Beşiktaş’a haber gönderdiği öğrenildi. Detaylar haberimizde.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta gündeme flaş bir isim geldi.
Fanatik’in haberine göre; uzun bir süre boyunca Trabzonspor forması giyen ve takımın vazgeçilmezi olan Anastasios Bakasetas, Panathinaikos’tan ayrılma kararı aldı.
Ülkesinde mutsuz olduğu belirtilen Yunan futbolcunun, bu gelişmeler üzerine temsilcisi aracılığıyla Kara Kartal’a haber gönderdiği öğrenildi.
Fakat Beşiktaş Yönetimi’nin, 30 yaşındaki oyuncuya henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği bilgisine ulaşıldı.
Yönetim ve teknik ekibin Bakasetas konusunda bir araya gelmesi bekleniyor.
Listedeki isimler ve Bakasetas’ın bir arada değerlendirilmesi, sonrasında alınacak karara göre tecrübeli on numaraya dönüş yapılması bekleniyor.
Profesyonel kariyerine Asteras Tripolis’te başlayan Bakasetas, burada üç sezon boyunca başarılı bir performans sergiledi.
2013 yılında Aris Selanik’e transfer olan Bakasetas, burada da takımının önemli bir parçası oldu.
2016 yılında AEK Atina’ya transfer olan Bakasetas, burada kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı. AEK formasıyla çıktığı 84 maçta 14 gol atan Bakasetas, takımının Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmasında önemli bir rol oynadı.
2019 yılında Türkiye Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’a transfer olan Bakasetas, burada da başarılı bir performans sergiledi. Alanyaspor formasıyla çıktığı 55 maçta 14 gol atan Bakasetas, takımının ligde üst sıralara oynamasında önemli bir rol oynadı.
2021 yılında Trabzonspor’a transfer olan Anastasios Bakasetas, burada kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini yaşadı. Trabzonspor formasıyla çıktığı 100’den fazla maçta 30’dan fazla gol atan Bakasetas, takımının Süper Lig’de ve Avrupa’da başarılı olmasına katkı sağladı.