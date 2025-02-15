Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Başkan açıkladı: Galatasaraylı oyuncu seneye Fenerbahçe'de

Başkan açıkladı: Galatasaraylı oyuncu seneye Fenerbahçe'de

Haber Merkezi
16:0115/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün yüksek divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, Galatasaray-Adana Demirspor maçına yönelik açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 

Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray-Adana Demirspor maçına da değindi.

Başkan Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Yarıda kalan bir Adana Demirspor maçı var. Bizim maçlar biter bitmez her şeyi yazdınız."

"Sahtekar, hırsız futbolcuları konuşulacağına iş Fenerbahçe-Galatasaray'a döndü."

"Biz kurgulamışız diyorlar. Kamuoyu ne yazık ki uyanık değil. Biz mi yaptık?"

"O zaman 'Mertens seneye Fenerbahçe'de.' diye yazın. Çünkü bu kurgunun gerçek olabilmesi için planın en önemli öznesi Mertens değil mi?"

"O sahtekarlığı yapıp penaltıyı alan Mertens değil mi? "

"Ama o kadar deli saçması işleri bu halka yutturmaya alışmışlar ki devam ediyorlar."

"Ortamı gerenler de kendileri, itidal çağrısı yapanlar da kendileri. Artık insanlar yemiyor."

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Ali Koç

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 15 ŞUBAT: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zamana kadar sürecek?