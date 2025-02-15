Başkan açıkladı: Galatasaraylı oyuncu seneye Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün yüksek divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, Galatasaray-Adana Demirspor maçına yönelik açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray-Adana Demirspor maçına da değindi.
Başkan Koç'un açıklamaları şu şekilde:
"Yarıda kalan bir Adana Demirspor maçı var. Bizim maçlar biter bitmez her şeyi yazdınız."
"Sahtekar, hırsız futbolcuları konuşulacağına iş Fenerbahçe-Galatasaray'a döndü."
"Biz kurgulamışız diyorlar. Kamuoyu ne yazık ki uyanık değil. Biz mi yaptık?"
"O zaman 'Mertens seneye Fenerbahçe'de.' diye yazın. Çünkü bu kurgunun gerçek olabilmesi için planın en önemli öznesi Mertens değil mi?"
"O sahtekarlığı yapıp penaltıyı alan Mertens değil mi? "
"Ama o kadar deli saçması işleri bu halka yutturmaya alışmışlar ki devam ediyorlar."
"Ortamı gerenler de kendileri, itidal çağrısı yapanlar da kendileri. Artık insanlar yemiyor."