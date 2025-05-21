Başkan açıkladı: İşte Solskjaer'in takımda istemediği futbolcu

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yıldız futbolcunun biletini kesti. Başkan Serdal Adalı, 29 yaşındaki futbolcunun Norveçli çalıştırıcının kadro planlamasında yer alamadığını açıkladı.
Beşiktaş'ta gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir kadro kurmak için çalışmalar sürüyor.
Önceliği forvet transferine veren Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve ekibi bir yandan oyuncu görüşmelerini yaparken diğer yandan sponsorluk çalışmaları yapıyor.
Teknik direktör Ole Gunna Solskjaer'in oluşturduğu liste doğrultusunda oyuncu arayışlarına devam eden Adalı ve ekibi, forvet transferini bütçeden çıkardı. Başkan yeni sezonda kadroya dahil edilecek yıldız forvet transferini sponsorlukla yapacak.
Öte yandan sezonun ikinci devresini Monaco'da kiralık olarak geçiren Libyalı orta saha Al-Musrati, Fransız kulübünden ayrılarak gelecek sezon Beşiktaş'a geri dönecek.
Fanatik'e konuşan Başkan Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamaya göre ise Ole Gunnar Solskjaer, Al-Musrati'yi hiçbir şekilde kadroda istemiyor. Bu doğrultuda Libyalı oyuncu gelecek sezon hiçbir şartta Beşiktaş'ın kadrosunda yer almayacak.