Başkan açıkladı: İşte Solskjaer'in takımda istemediği futbolcu

Fanatik'e konuşan Başkan Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamaya göre ise Ole Gunnar Solskjaer, Al-Musrati'yi hiçbir şekilde kadroda istemiyor. Bu doğrultuda Libyalı oyuncu gelecek sezon hiçbir şartta Beşiktaş'ın kadrosunda yer almayacak.