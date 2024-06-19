Batshuayi için kesenin ağzı açıldı

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren Batshuayi için Galatasaray'ın ısrarlı temasları sürünce yönetim, daha önce yaptığı yıllık ücret teklifini yükseltti. Belçikalı golcünün Mourinho faktörüyle sarı-lacivertli kulüple anlaşması an meselesi.
Fenerbahçe'de geçen sezon yeterince ilk 11'de başlamadığı için opsiyon maddesi devreye girmeyen ve serbest kalan Michy Batshuayi ile görüşmeler sürüyor.
Ezeli rakibi Galatasaray'ın da devrede oluşu sarı-lacivertli yönetimin işini zorlaştırdı.
Sarı-kırmızılı kulüp yöneticilerinin Belçikalı yıldızın menajeriyle görüşmesi nedeniyle kafası karışan Batshuayi için Fenerbahçe yeni bir görüşme trafiği başlattı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun da raporu doğrultusunda takımda tutulmasına karar verilen Belçikalı golcü ile sportif direktör Mario Branco son bir görüşme daha gerçekleştirecek.
Fenerbahçe'den geçen sezon 3 milyon euro ücret alan Batshuayi'ye daha önce 2.7 milyon euro öneren Mario Branco'nun bu rakamı yine 3 milyon euroya çıkaracağı ve ayrıca imza parası önereceği öğrenildi.
30 yaşındaki Belçikalı golcüye Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Fransa'dan Marsilya ve İngiltere'den Crystal Palace da transfer teklifinde bulundu.
İstanbul'da mutlu olan ve ayrılmak istemeyen Batshuayi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında tercih yapacak.
Belçikalı yıldızın Mourinho faktörü nedeniyle sarı-lacivertli takıma imza atması bekleniyor.