Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Bayer Leverkusen evinde Wolfsburg’u konuk etti. Nefes kesen maçın ilk yarısında ev sahibi Leverkusen 3-2 geriye düştü. 2. yarının başlarında beraberliği yakalayan ev sahibi ekip 90+3’te son sözü söyledi. Bayer Leverkusen - Wolfsburg maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Bayer Leverkusen, son dakika golüyle Wolfsburg'u 4-3 mağlup etti.
Henüz 5. dakikada Mukiele'nin kendi kalesine attığı golle geriye düşen Leverkusen, 14'te Wirtz ve 32'de Jonathan Tah'ın golleriyle 2-1 öne geçti.
Gol düellosuna devam eden Wolfsburg, 37'de Bornauw ve 45'te Mattias Svanberg'in golleriyle soyunma odasına 3-2 önde girdi.
Bayer Leverkusen 48. dakikada Piero Hincapie ile yeniden eşitliği yakalarken, müthiş maça son noktayı koyan isim ise 90+3'te Victor Boniface oldu: 4-3.
Bu sonuçla Leverkusen 9 puanla haftayı 2. sırada kapattı. Wolfsburg ise 3 puanda kaldı.
Bayer Leverkusen - Wolfsburg Maç Özeti
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