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Leverkusen’den akıllara kazınacak geri dönüş | ÖZET

Leverkusen’den akıllara kazınacak geri dönüş | ÖZET

10:5023/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Bayer Leverkusen evinde Wolfsburg’u konuk etti. Nefes kesen maçın ilk yarısında ev sahibi Leverkusen 3-2 geriye düştü. 2. yarının başlarında beraberliği yakalayan ev sahibi ekip 90+3’te son sözü söyledi. Bayer Leverkusen - Wolfsburg maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Bayer Leverkusen, son dakika golüyle Wolfsburg'u 4-3 mağlup etti.

Henüz 5. dakikada Mukiele'nin kendi kalesine attığı golle geriye düşen Leverkusen, 14'te Wirtz ve 32'de Jonathan Tah'ın golleriyle 2-1 öne geçti.


Gol düellosuna devam eden Wolfsburg, 37'de Bornauw ve 45'te Mattias Svanberg'in golleriyle soyunma odasına 3-2 önde girdi.

Bayer Leverkusen 48. dakikada Piero Hincapie ile yeniden eşitliği yakalarken, müthiş maça son noktayı koyan isim ise 90+3'te Victor Boniface oldu: 4-3.


Bu sonuçla Leverkusen 9 puanla haftayı 2. sırada kapattı. Wolfsburg ise 3 puanda kaldı.


Bayer Leverkusen - Wolfsburg Maç Özeti


Bayer Leverkusen - Wolfsburg maç özetini izlemek için TIKLAYIN.  

#Bayer Leverkusen
#Wolfsburg
#Almanya Bundesliga

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