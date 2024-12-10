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Bayern Münih’in yıldızı kaburgasını kırdı

Bayern Münih’in yıldızı kaburgasını kırdı

11:3810/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Bayern Münih’in Teknik Direktörü Vincent Kompany takımının Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Shakhtar Donetsk karşılaşması öncesinde basın toplantısında konuştu. Kompany yıldız ismin kaburgasını kırdığını açıkladı. İşte detaylar.

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Bayern Münih ve Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek.


Dev maç bu akşam saat 23.00’da başlayacak.


Kritik maç öncesinde Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany basın toplantısı düzenledi.


Belçikalı çalıştırıcı, Manuel Neuer'in kaburgasını kırdığını ve tecrübeli file bekçisinin sahalardan uzak kalacağını ifade etti.


Genç teknik direktör, Serge Gnabry'nin de sakatlığı sebebiyle Shakhtar Donetsk mücadelesinde forma giyemeyeceğini belirtti.


Öte yandan Vincent Kompany, tedavi süreci devam eden Harry Kane'in sağlık durumunun iyiye gittiğini de aktardı.


#Bayern Münih
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Manuel Neuer

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