UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Benfica evinde Monaco’yu konuk etti. Karşılaşmada kazanan çıkmadı ve 3-3’lük skorla tamamlandı. Benfica bu sonuçla son 16 turuna yükselen taraf oldu. Benfica’nın golleri Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis ve Orkun Kökçü’den geldi. Benfica - Monaco maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /6 UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-Off'unda Portekiz temsilcisi Benfica, Fransa'da 1-0 mağlup ettiği Monaco'yu konuk etti. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de fileleri sarstığı maç 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı ve Benfica son 16'ya kalan taraf oldu.



2 /6 Ev sahibi ekip 22. dakikada Pavlidis'in pasına ayak koyan Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti. Bu gole 32. dakikada Monaco, Minamino ile cevap verdi ve devre 1-1 sona erdi.



3 /6 İkinci yarıya baskılı başlayan Monaco, 51. dakikada Ben Seghir ile üstünlüğü yakaladı. Skoru dengelemeye çalışan Benfica, 76. dakikada kazandığı penaltıyı Pavlidis ile filelere gönderdi.



4 /6 81'de Monaco, Benfica savunmasının üst üste hatalarını değerlendirerek Ilenikhena'nın golüyle tekrar öne geçmeyi başardı. Baskısını artıran Benfica, Orkun Kökçü ile 84. dakikada tekrar beraberliği yakaladı ve turu geçen ekip oldu.



5 /6 Benfica son 16 turunda cuma günü çekilecek kura sonucu Barcelona veya Liverpool ile eşleşecek.

