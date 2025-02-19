UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Benfica evinde Monaco’yu konuk etti. Karşılaşmada kazanan çıkmadı ve 3-3’lük skorla tamamlandı. Benfica bu sonuçla son 16 turuna yükselen taraf oldu. Benfica’nın golleri Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis ve Orkun Kökçü’den geldi. Benfica - Monaco maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-Off'unda Portekiz temsilcisi Benfica, Fransa'da 1-0 mağlup ettiği Monaco'yu konuk etti. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de fileleri sarstığı maç 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı ve Benfica son 16'ya kalan taraf oldu.
Ev sahibi ekip 22. dakikada Pavlidis'in pasına ayak koyan Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti. Bu gole 32. dakikada Monaco, Minamino ile cevap verdi ve devre 1-1 sona erdi.
İkinci yarıya baskılı başlayan Monaco, 51. dakikada Ben Seghir ile üstünlüğü yakaladı. Skoru dengelemeye çalışan Benfica, 76. dakikada kazandığı penaltıyı Pavlidis ile filelere gönderdi.
81'de Monaco, Benfica savunmasının üst üste hatalarını değerlendirerek Ilenikhena'nın golüyle tekrar öne geçmeyi başardı. Baskısını artıran Benfica, Orkun Kökçü ile 84. dakikada tekrar beraberliği yakaladı ve turu geçen ekip oldu.
Benfica son 16 turunda cuma günü çekilecek kura sonucu Barcelona veya Liverpool ile eşleşecek.
BENFİCA - MONACO MAÇ ÖZETİ
Benfica - Monaco maç özetini izlemek için TIKLAYIN.