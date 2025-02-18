UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica evinde Monaco’yu konuk ediyor. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Benfica avantajı elinde bulunduruyor. Bu maçta milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. Benfica bu maçtan galibiyet veya beraberlik alması halinde son 16 turuna adını yazdıracak. Peki, Benfica - Monaco maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte Benfica - Monaco canlı izleme linki.
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ve Monaco karşı karşıya gelecek.
Bu sezon Monaco ile oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Benfica, bugüne kadar bir Avrupa kupası sezonunda hiçbir rakibini üç kez mağlup edemedi.
Monaco'nun Avrupa kupaları tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında Benfica'dan daha fazla karşılaştığı rakibi bulunmuyor (1B 3M).
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kazandığı dört çift ayaklı eleme turunun üçünde yoluna devam eden Benfica, sadece 2016/17'nin son 16 turunda Dortmund'a elendi.
Evinde oynadığı son sekiz Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabilen Benfica (2B 5M), tek galibiyetini bu sezon Atletico Madrid'i 4-0 mağlup ederek aldı (Ekim 2024).
Deplasmanda oynadığı son iki Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden Monaco, Ekim 2000'den bu yana üst üste üç dış saha mağlubiyeti almıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son dört maçta çektiği 29 şutun sadece birini gole çevirebilen Monaco (yüzde 3), daha önceki beş karşılaşmadan 12 gol çıkarmıştı (yüzde 16 gole çevirme).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'dan (24) daha fazla direkt hücum geliştiren tek takım Liverpool (31).
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yedi gole doğrudan katkı sağlayan Vangelis Pavlidis (6 gol & 1 asist), Benfica tarihinde tek sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Joao Mario'nun rekoruna ortak olmak istiyor (2022/23'te 6 gol & 2 asist).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin bu aşamasında boy gösteren kaleciler arasında, Monaco forması giyen Radoslaw Majecki'den (+3; 14 xGot, 11 gol) daha fazla gol önleyen tek isim Thibaut Courtois (+3.3).
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 10+ çalım atan (15) ve akan oyunda 10+ şut pası veren (10) üç savunma oyuncusundan biri, Benfica forması giyen Alvaro Carreras (Achraf Hakimi ve Alex Grimaldo ile birlikte).
Benfica - Monaco maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Benfica - Monaco maçı tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Benfica - Monaco canlı izle
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