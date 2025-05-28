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Bernardo Silva’dan Süper Lig devine yeşil ışık: ‘Neden olmasın’

Bernardo Silva’dan Süper Lig devine yeşil ışık: ‘Neden olmasın’

14:1528/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Manchester City’nin yıldız futbolcusu Bernardo Silva’dan çarpıcı bir transfer açıklaması geldi. Adı Süper Lig deviyle anılan 30 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması gündemde. Portekizli yıldız Süper Lig ekibinin ilgisine kayıtsız kalmadı. İşte detaylar.

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini de aldı. Devler Ligi'nde üst turları hedefleyen sarı-kırmızılıların transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray ile anılan isimlerin başında Manchester City ile yolları ayırması beklenen Bernardo Silva yer alıyor.


Fanatik'te yer alan habere göre, Dursun Özbek'in tam yetki verdiği İtalyan menajer Gardhi, Bernardo Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.


İngiliz kulübüyle son kez masaya oturarak geleceği ile ilgili kararı verecek olan Bernardo Silva'nın Galatasaray'ın ilgisine de cevap verdiği iddia edildi.


Bernardo Silva'nın Manchester City'den ayrılması durumunda Galatasaray için "Kulüpler anlaşırsa neden olmasın" mesajını yolladığı belirtildi.


Galatasaray, Bernardo Silva transferinde aşama kaydetmek için Manchester City'nin vereceği son kararı bekliyor.


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