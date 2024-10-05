Bertuğ Yıldırım Getafe'de siftah yaptı: Kafayla uçarak attı (VİDEO)

Getafa forması giyen milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, Osasuna karşısında 21. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 22 yaşındaki futbolcu Getafe kariyerindeki ilk golünü attı. Bertuğ Yıldırım'ın Osasuna'ya attığı gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İspanya LaLiga 9. hafta karşılaşmasında Getafe sahasında Osasuna ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Getafe formasıyla ilk golünü kaydeden 22 yaşındaki futbolcu şık bir gole imza attı.