Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bertuğ Yıldırım Getafe'de siftah yaptı: Kafayla uçarak attı (VİDEO)

Bertuğ Yıldırım Getafe'de siftah yaptı: Kafayla uçarak attı (VİDEO)

17:595/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Getafa forması giyen milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, Osasuna karşısında 21. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 22 yaşındaki futbolcu Getafe kariyerindeki ilk golünü attı. Bertuğ Yıldırım'ın Osasuna'ya attığı gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İspanya LaLiga 9. hafta karşılaşmasında Getafe sahasında Osasuna ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Getafe formasıyla ilk golünü kaydeden 22 yaşındaki futbolcu şık bir gole imza attı.

BERTUĞ YILDIRIM'IN OSASUNA'YA ATTIĞI GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

#Getafe
#Bertuğ Yıldırım
#Osasuna

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ arsa satışı 2024 ne zaman, başvuru tarihi açıklandı mı? TOKİ arsa satışı açık artırma hangi illerde, başvuru şartları neler?