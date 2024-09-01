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Spor

Beşiktaş sahasında Sivasspor'u iki golle mağlup etti |ÖZET

23:42 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 23:44 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Ciro Immobile (P) ve 89. dakikada Gedson attı. Bu sonucun ardından ligdeki üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş puanını 9'a yükseltti. Beşiktaş-Sivasspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

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Siyah-beyazlılar sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

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Galibiyeti getiren golü 27. dakikada Ciro Immobile (P) ve 89. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

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Bu sonucun ardından Beşiktaş ligdeki üçüncü galibiyetini alarak puanını 9 yaparak 3. sıraya yükseldi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabakayı tribünden takip etti.

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Siyah-beyazlıların yeni transferi Felix Uduokhai ilk maçında ilk 11'de yer aldı.

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BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ


Beşiktaş - Sivasspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Beşiktaş
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig
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