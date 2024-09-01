Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Ciro Immobile (P) ve 89. dakikada Gedson attı. Bu sonucun ardından ligdeki üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş puanını 9'a yükseltti. Beşiktaş-Sivasspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 7 Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

2 / 7 Siyah-beyazlılar sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

3 / 7 Galibiyeti getiren golü 27. dakikada Ciro Immobile (P) ve 89. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

4 / 7 Bu sonucun ardından Beşiktaş ligdeki üçüncü galibiyetini alarak puanını 9 yaparak 3. sıraya yükseldi.

5 / 7 A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabakayı tribünden takip etti.

6 / 7 Siyah-beyazlıların yeni transferi Felix Uduokhai ilk maçında ilk 11'de yer aldı.