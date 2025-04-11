Beşiktaş Başakşehir sınavında! Kartal'da 6 eksik var

22. randevu





Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig’de bugüne kadar 21 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-lacivertliler de 6 defa kazandı. 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 26 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir ise 24 kez gol sevinci yaşadı. Sezonun ilk yarısında Başakşehir’in ev sahipliğinde oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.