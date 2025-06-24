Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gergin anlar: Ali Koç siyah-beyazlı taraftarlarla karşı karşıya geldi

Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren potadaki derbide gerginlik yaşandı. Maçı kenardan izleyen sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, locaya çıkmak zoruna kaldı.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'yı 91-87 yenerek seriyi 3-1'e getirdi.
Beşiktaş ile Fenerbahçe kulüplerinin başkanları, karşılaşmayı yan yana takip etti.
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinin son anlarında salonda gerginlik çıktı.
Siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, saha kenarından hızlı adımlarla yöneticilerin bulunduğu locaya yöneldi.
Locada bulunan sarı-lacivertli yöneticilerle siyah-beyazlı taraftarlar arasında tartışma yaşandı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile yöneticiler, locaya çıkarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.
Maçın ardından bir süre daha devam eden olaylar, emniyet güçlerinin de araya girmesiyle son buldu.