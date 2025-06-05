Süper Lig'in 4 büyük kulübü, aynı oyuncunun peşine düştü. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Alman oyuncu için görüşmelere başladığı iddia edildi.
Gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmak isteyen kulüpler transfer çalışmalarına da başladı.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aynı oyuncunun peşine düştüğü iddia edildi.
Bu isim ise bonservisi Leipzig'de olan Timo Werner.
Süper Lig'in 4 büyük takımının da Timo Werner için masaya oturduğu iddia edildi.
BILD'de yer alan habere göre, 29 yaşındaki oyuncunun 4 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'den ayrılması bekleniyor.
Sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Werner, 27 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.