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Beşiktaş Gedson Fernandes’in bonservisini belirledi: Dudak uçuklatan rakam!

Beşiktaş Gedson Fernandes’in bonservisini belirledi: Dudak uçuklatan rakam!

11:2423/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Bankalar Birliği anlaşmasından Mayıs 2025’te çıkarak gelirlerini özgürleştirmeye hazırlanırken, Gedson Fernandes için transfer düğmesine bastı. Spartak Moskova’nın ara transferdeki 25 milyon euroluk teklifini az bulan yönetim, Portekizli yıldızın bonservisini belirledi. İşte detaylar.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bankalar Birliği anlaşmasından mayıs ayında çıkılacağını açıklamıştı. Bu sayede Beşiktaş'ın gelirleri direkt kulübün kasasına girecek.


Devre arasında Gedson Fernandes için Spartak Moskova'dan gelen 25 milyon avroluk teklif hem az bulunması hem de gelirin kulübe fayda sağlayamaması sebebiyle reddedilmişti.

Ancak Bankalar Birliği'nden çıkılmasıyla birlikte Gedson Fernandes'e yol görünecek.


30 MİLYON EURO'YA KULÜPTEN AYRILABİLECEK


Siyah beyazlı yönetim, Portekizli yıldız oyuncunun transferine kapıyı aralarken bir de şart koştu. Gedson 30 milyon avroluk teklif getirmesi halinde kulüpten ayrılabilecek.




RUS KULÜPLERİ VE ARABİSTAN KULÜPLERİ YAKIN TAKİPTE


Portekizli yıldızın satışından elde edilecek gelirin yüzde 50'si anlaşma gereği önceki kulübü Benfica'ya gidecek.



Rus kulüplerinin yanı sıra Arap takımlarının da Gedson'a olan ilgisi yönetimin iştahını kabartıyor.

Üç sezondur siyah beyazlı formayı giyen Gedson, Beşiktaş'tan kazandığı 2,5 milyon avro civarında bir ücrete yeni bir maceraya sıcak bakıyor.


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