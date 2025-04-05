Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş taraftarı tepki göstermişti! Takımdan ayrılma kararı aldı

Beşiktaş taraftarı tepki göstermişti! Takımdan ayrılma kararı aldı

10:135/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, rakibi Göztepe'ye 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Siyah-beyazlılarda tribünlerin tepki gösterdiği o isim takımdan ayrılma kararı aldı.

Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak Türkiye Kupası'na havlu attığı karşılaşmada Ersin Destanoğlu'na taraftardan büyük tepki vardı.

Maç biter bitmez direkt soyunma odasına giden 24 yaşındaki eldivenin ıslıklanmasına sitem ettiği belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, daha önce de defalarca kez aynı duruma düşen Ersin Destanoğlu bu sefer gemileri yaktı.

Karşılaşmanın ardından oldukça sinirli ve üzgün olan Destanoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu aktarıldı.

Ersin Destanoğlu bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 maça çıktı ve 11 kez topu ağlarında görürken, 2 maçta da gole izin vermedi.

#Beşiktaş
#Ersin Destanoğlu
#Göztepe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 adli tatili ne zaman başlayacak? Adli tatil bitiş tarihi...