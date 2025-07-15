Beşiktaş transfere doymuyor: Serie A’dan ses getirecek golcü!

Transfer sezonuna bomba gibi bir başlangıç yapan Beşiktaş, hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar Tammy Abraham’ın ardından bir yıldız golcüyü daha kadrosuna katmak istiyor. Kartal’ın hedefinde ise Serie A’nın gol makinası var. İşte detaylar.
Beşiktaş yaz transfer dönemine hızlı girdi. Siyah beyazlılar, Benfica'dan Orkun Kökçü, David Jurasek ve Roma'dan Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı.
İtalyan basını, Beşiktaş'ın Serie A'dan bir golcüyle daha ilgilendiğini ve transferde aşama kaydettiğin yazdı.
La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, Inter'de gönderilecekler listesinde yer alan Mehdi Taremi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Haberde Taremi'nin de ayrılığa sıcak olduğu bilgisi yer aldı.
Beşiktaş, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek oyuncuyla ilgileniyor.
Siyah beyazlılar, Premier Lig ekibi Fulham ile Taremi transferinde yarışıyor.