Beşiktaş transfere doymuyor: Serie A’dan ses getirecek golcü!

Transfer sezonuna bomba gibi bir başlangıç yapan Beşiktaş, hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar Tammy Abraham’ın ardından bir yıldız golcüyü daha kadrosuna katmak istiyor. Kartal’ın hedefinde ise Serie A’nın gol makinası var. İşte detaylar.

1 /6 Beşiktaş yaz transfer dönemine hızlı girdi. Siyah beyazlılar, Benfica'dan Orkun Kökçü, David Jurasek ve Roma'dan Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı.





2 /6 İtalyan basını, Beşiktaş'ın Serie A'dan bir golcüyle daha ilgilendiğini ve transferde aşama kaydettiğin yazdı.



3 /6 La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, Inter'de gönderilecekler listesinde yer alan Mehdi Taremi'yi kadrosuna katmak istiyor.



4 /6 Haberde Taremi'nin de ayrılığa sıcak olduğu bilgisi yer aldı.



5 /6 Beşiktaş, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek oyuncuyla ilgileniyor.