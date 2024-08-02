Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA organizasyonlarında mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un, Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşabileceği rakipler belli oldu. İşte ayrıntılar...

1 / 15 UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Ruzomberok'u eleyerek adını üçüncü ön eleme turuna yazdıran Trabzonspor, bu turda Avusturya ekibi Rapid Wien ile eşleşti.

























2 / 15 Diğer temsilcimiz Beşiktaş ise turnuvaya play-off turundan katılacak.

























3 / 15 Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi durumunda Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu.





















4 / 15 Ajax-Panathinaikos

























5 / 15 Braga-Servette





















6 / 15 Maccabi Tel Aviv-Panevezys



















7 / 15 Molde-Cercle Brugge



















8 / 15 Partizan-Lugano







9 / 15 Anderlecht























10 / 15 LASK Linz









11 / 15 Viktoria Plzen-Hirnyk







12 / 15 Ludogorets-Karabağ (Kaybedeni)







13 / 15 Ferençvaroş-Midtjylland (Kaybedeni)

14 / 15 Malmö-PAOK (Kaybedeni)



