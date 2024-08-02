Spor

Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

14:55 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 14:56 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

UEFA organizasyonlarında mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un, Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşabileceği rakipler belli oldu. İşte ayrıntılar...

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UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Ruzomberok'u eleyerek adını üçüncü ön eleme turuna yazdıran Trabzonspor, bu turda Avusturya ekibi Rapid Wien ile eşleşti.













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Diğer temsilcimiz Beşiktaş ise turnuvaya play-off turundan katılacak.













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Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi durumunda Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu.











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Ajax-Panathinaikos













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Braga-Servette











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Maccabi Tel Aviv-Panevezys










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Molde-Cercle Brugge










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Partizan-Lugano




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Anderlecht












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LASK Linz





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Viktoria Plzen-Hirnyk




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Ludogorets-Karabağ (Kaybedeni)




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Ferençvaroş-Midtjylland (Kaybedeni)

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Malmö-PAOK (Kaybedeni)



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APOEL-Slovan Bratislava (Kaybedeni)

#Beşiktaş
#Trabzonspor
#UEFA Avrupa Ligi
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