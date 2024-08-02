Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA organizasyonlarında mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un, Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşabileceği rakipler belli oldu. İşte ayrıntılar...
UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Ruzomberok'u eleyerek adını üçüncü ön eleme turuna yazdıran Trabzonspor, bu turda Avusturya ekibi Rapid Wien ile eşleşti.
Diğer temsilcimiz Beşiktaş ise turnuvaya play-off turundan katılacak.
Beşiktaş ve Rapid Wien'i elemesi durumunda Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu.
Ajax-Panathinaikos
Braga-Servette
Maccabi Tel Aviv-Panevezys
Molde-Cercle Brugge
Partizan-Lugano
Anderlecht
LASK Linz
Viktoria Plzen-Hirnyk
Ludogorets-Karabağ (Kaybedeni)
Ferençvaroş-Midtjylland (Kaybedeni)
Malmö-PAOK (Kaybedeni)
APOEL-Slovan Bratislava (Kaybedeni)