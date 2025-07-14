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Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti

Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti

16:4514/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollar ayrılmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini feshetti.

Yönetim, 31 yaşındaki futbolcuya 1.4 milyon euro fesih bedeli ödeyecek.

Chamberlain geride bıraktığımız sezon toplamda 20 karşılaşmaya çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

#Beşiktaş
#Alex Oxlade-Chamberlain
#Sözleşme feshi
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