Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollar ayrılmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti.
Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşti.
Siyah-beyazlılar, İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini feshetti.
Yönetim, 31 yaşındaki futbolcuya 1.4 milyon euro fesih bedeli ödeyecek.
Chamberlain geride bıraktığımız sezon toplamda 20 karşılaşmaya çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.