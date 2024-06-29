|
Spor

Beşiktaş'a İtalyan yıldız

09:26 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Transferde hız kesmeyen Beşiktaş, Paulista ve Rafa Silva'nın ardından İtalyan yıldızı da kadrosuna katmak istiyor. Yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, transferi bitirmek için görüşmeleri sürdürüyor.

1/ 6

Beşiktaş, transferde elini çabuk tutmaya devam ediyor.

2/ 6

Stopere Gabriel Paulista'yı alan, ardından da 10 numara bölgesine Portekizli yıldız Rafa Silva'yı transfer eden siyah-beyazlılar, şimdi de gözünü bir başka yıldıza dikti. 

3/ 6

Amerika'da bulunan yönetim danışmanı Brad Friedel, MLS'te Toronto forması giyen Insigne için temaslarını sıklaştırdı.

4/ 6

Tecrübeli futbol adamı, Insigne için hem kulübüyle hem de oyuncunun temsilcisiyle görüşme yapıyor.

5/ 6

Kanatlarda ve forvet arkasında oynayan İtalyan hücum oyuncusu, yeniden Avrupa'ya dönmek istediği için Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.

6/ 6

Insigne'nin Toronto ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

#Beşiktaş
#Lorenzo Insigne
#Toronto
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İran cumhurbaşkanı seçimi ne oldu? İran’da seçimi kim kazandı? İşte seçimden son dakika gelişmeleri