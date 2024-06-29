Beşiktaş'a İtalyan yıldız

Transferde hız kesmeyen Beşiktaş, Paulista ve Rafa Silva'nın ardından İtalyan yıldızı da kadrosuna katmak istiyor. Yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, transferi bitirmek için görüşmeleri sürdürüyor.
Beşiktaş, transferde elini çabuk tutmaya devam ediyor.
Stopere Gabriel Paulista'yı alan, ardından da 10 numara bölgesine Portekizli yıldız Rafa Silva'yı transfer eden siyah-beyazlılar, şimdi de gözünü bir başka yıldıza dikti.
Amerika'da bulunan yönetim danışmanı Brad Friedel, MLS'te Toronto forması giyen Insigne için temaslarını sıklaştırdı.
Tecrübeli futbol adamı, Insigne için hem kulübüyle hem de oyuncunun temsilcisiyle görüşme yapıyor.
Kanatlarda ve forvet arkasında oynayan İtalyan hücum oyuncusu, yeniden Avrupa'ya dönmek istediği için Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.
Insigne'nin Toronto ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.