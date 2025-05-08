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Beşiktaş'ın Muleka planları altüst oldu! Beklenmedik gelişme

Beşiktaş'ın Muleka planları altüst oldu! Beklenmedik gelişme

11:148/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
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Beşiktaş'ın sezon başında Suudi ekiplerinden Al-Kholood'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Jackson Muleka'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş planları arasında yer almayan Jackson Muleka'yı sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Kholood'a satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Suudi temsilcisi, Muleka için Beşiktaş'a 1 milyon Euro kiralama bedeli öderken, Demokratik Kongolu futbolcunun opsiyonu ise 1.5 milyon Euro olarak belirlenmişti.


NTV Spor'da yer alan habere göre Jackson Muleka'nın satın alma opsiyonu, Al-Kholood'un küme düşmemesi halinde devreye girecek ancak Suudi ekibinin son haftalarda aldığı sonuçlar bu olasılığı tehlikeye attı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de çıktığı son 6 maçta puan yüzü görmeyen Al-Kholood, bitime 4 hafta kala küme düşme hattının sadece 2 puan üzerinde bulunuyor.

Jackson Muleka'nın Beşiktaş ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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