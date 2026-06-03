Beşiktaş'ın transferine Vitor Pereira engeli

Bir yandan yeni teknik direktör bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a o isimden kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği yıldıza Vitor Pereira engel oldu.
Gelecek sezon orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Ibrahim Sangare'yi listesine almıştı. Siyah-beyazlıların yakından takip ettiği Fildişili oyuncu hakkında dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.
Fotomaç'ın Football Insider'dan aktardığı habere göre Nottingham Forest, oyuncunun performanslarını ödüllendirmek ve diğer kulüplerin ilgisini bertaraf etmek amacıyla yeni bir kontrat hazırlığında.
28 yaşındaki yıldız isim, teknik direktör Vitor Pereira tarafından gelecek sezon kadronun kilit parçalarından biri olarak görülüyor. Nottingham Forest'ın planının kadroyu güçlendirmek olduğu, bu nedenle yıldız oyuncuları elinde tutmaya öncelik verdiği vurgulandı.
Oyuncuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Manchester United'ın da ilgilendiği haberde yer alan bilgiler arasında.
Geride kalan sezon Nottingham Forest formasıyla 43 maça çıkan Sangare, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 2028'e kadar kontratı olan oyuncunun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.