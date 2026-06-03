Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ın transferine Vitor Pereira engeli

Beşiktaş'ın transferine Vitor Pereira engeli

13:233/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Bir yandan yeni teknik direktör bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a o isimden kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği yıldıza Vitor Pereira engel oldu.

Gelecek sezon orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Ibrahim Sangare'yi listesine almıştı. Siyah-beyazlıların yakından takip ettiği Fildişili oyuncu hakkında dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fotomaç'ın Football Insider'dan aktardığı habere göre Nottingham Forest, oyuncunun performanslarını ödüllendirmek ve diğer kulüplerin ilgisini bertaraf etmek amacıyla yeni bir kontrat hazırlığında.

28 yaşındaki yıldız isim, teknik direktör Vitor Pereira tarafından gelecek sezon kadronun kilit parçalarından biri olarak görülüyor. Nottingham Forest'ın planının kadroyu güçlendirmek olduğu, bu nedenle yıldız oyuncuları elinde tutmaya öncelik verdiği vurgulandı.

Oyuncuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Manchester United'ın da ilgilendiği haberde yer alan bilgiler arasında.

Geride kalan sezon Nottingham Forest formasıyla 43 maça çıkan Sangare, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 2028'e kadar kontratı olan oyuncunun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

#Beşiktaş
#Vitor Pereira
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Şanlıurfa sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?