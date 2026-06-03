Beşiktaş'ın transferine Vitor Pereira engeli

28 yaşındaki yıldız isim, teknik direktör Vitor Pereira tarafından gelecek sezon kadronun kilit parçalarından biri olarak görülüyor. Nottingham Forest'ın planının kadroyu güçlendirmek olduğu, bu nedenle yıldız oyuncuları elinde tutmaya öncelik verdiği vurgulandı.