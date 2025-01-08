Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu: Anlaşma sağlandı

Teknik direktör çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kulübü, mutlu sona yakın. Siyah-beyazlıların Hırvat teknik adam ile el sıkıştığı resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı iddia edildi.
Teknik direktör çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, görüşmelere hız verdi.
Başkan Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlanmış alternatif isimlere yönelinmişti.
Gazeteci Kartal Yiğit'in haberine göre, Siyah-beyazlıların yeni hocası belli oldu.
BEŞİKTAŞ'IN YENİ HOCASI KİM OLACAK?
Beşiktaş, Hırvat teknik adam Niko Kovac ile sözlü olarak anlaştı. Aksilik olmazsa resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Siyah-beyazlıların 53 yaşındaki çalıştırıcıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı da aktarıldı.
Son olarak 2022-23 ile 2023-24 sezonlarında Bundesliga ekiplerinden Wolsfburg'u çalıştıran Kovac, maç başı 1.30 puan ortalaması yakalamıştı.
NİKO KOVAC KİMDİR?
15 Ekim 1971 yılında Almanya’da dünyaya gelen Niko Kovac, futbol kariyerinde Rapide Wedding, Hertha Berlin, Leverkusen, Hamburg, Bayern Münih, Salzburg gibi takımların formasını terletti. 2009 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Niko Kovac, aynı yıl içerisinde RB Juniors’un teknik direktörlük görevini üstlendi.
NİKO KOVAC HANGİ TAKIMLARDA GÖREV YAPTI, KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?
Niko Kovac kariyerinde Hırvatistan U21, Hırvatistan Milli Takımı, Frankfurt, Bayern Münih, Monaco ve Wolfsburg takımlarında görev yaptı. Kazandığı kupalar ise şu şekilde; 1 Bundesliga, 2 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası bulunuyor.