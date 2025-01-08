Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu: Anlaşma sağlandı

NİKO KOVAC HANGİ TAKIMLARDA GÖREV YAPTI, KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Niko Kovac kariyerinde Hırvatistan U21, Hırvatistan Milli Takımı, Frankfurt, Bayern Münih, Monaco ve Wolfsburg takımlarında görev yaptı. Kazandığı kupalar ise şu şekilde; 1 Bundesliga, 2 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası bulunuyor.











