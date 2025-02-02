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Beşiktaş'ta ayrılık: Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta ayrılık: Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu

11:422/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş sürpriz bir ayrılık yaşandı. Yıldız futbolcu kiralık olarak Fransız ekibi Monaco'ya transfer oldu.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı takımda sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Al Musrati'nin satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Monaco'ya kiralandığı öğrenildi.

Beşiktaş, Libyalı futbolcuyu 11 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz ekibi Braga'dan kadrosuna katmıştı.

28 yaşındaki yıldız futbolcu, siyah-beyazlı takımda beklentileri karşılayamadı.

Beşiktaş'ta toplam 38 maçta forma giyen Libyalı oyuncu, 3 kez fileleri havalandırdı.

#Beşiktaş
#Al Musrati
#Monaco

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