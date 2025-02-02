Beşiktaş'ta ayrılık: Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş sürpriz bir ayrılık yaşandı. Yıldız futbolcu kiralık olarak Fransız ekibi Monaco'ya transfer oldu.

1 /6 Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

2 /6 Siyah-beyazlı takımda sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

3 /6 Al Musrati'nin satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Monaco'ya kiralandığı öğrenildi.

4 /6 Beşiktaş, Libyalı futbolcuyu 11 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz ekibi Braga'dan kadrosuna katmıştı.

5 /6 28 yaşındaki yıldız futbolcu, siyah-beyazlı takımda beklentileri karşılayamadı.