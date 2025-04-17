Beşiktaş’ta başkanlık seçimi ne zaman (2025) yapılacak? İşte kongre tarihi…

Beşiktaş 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısı çıkan olaylar nedeniyle ertelenmişti. Olağan Seçimli Genel Kurul’un tarihi netleşti. Peki, Beşiktaş’ta başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? İşte kongre tarihi…
Beşiktaş’ın 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısı, 12 Nisan 2025’te İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti ve ciddi olaylara sahne oldu.
Toplantıda, eski başkan Hasan Arat ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında başlayan sözlü tartışma fiziksel şiddete dönüştü.
Arat, konuşması sırasında sık sık genel kurul üyeleri tarafından kesildi ve gerginlik tırmandı.
Yamantürk, Arat’a yumruk attı, ardından başka bir üyenin de Arat’a fiziksel müdahalede bulunduğu belirtildi. Bu olaylar, toplantının apar topar ertelenmesine neden oldu.
Beşiktaş’ta ertelenen başkanlık seçimi için geri sayım tekrar başladı. Olağan Seçimli Genel Kurul’un tarihi netleşti.
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
Siyah-beyazlı camia, yeni başkanını belirlemek için 11 Mayıs 2025’te sandık başına gidecek.