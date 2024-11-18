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Beşiktaş'ta ocak operasyonu! Van Bronckhorst 4 ismin biletini kesti

Beşiktaş'ta ocak operasyonu! Van Bronckhorst 4 ismin biletini kesti

10:5518/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
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Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak şu ana kadar etkili bir performans gösteremeyen Beşiktaş'ta, ocak ayında ciddi bir revizyona gidilecek. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un 4 ismin gönderilmesini istediği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'de yaptığı muhteşem başlangıcı sürdüremeyen ve Galatasaray yenilgisi sonrası 2 haftada 5 puan daha kaybeden Beşiktaş, ocak ayı transfer dönemine hazırlanıyor.

Milyonlarca taraftarına yeniden şampiyonluk yaşatmak için yola çıkan ve birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Joao Mario gibi flaş transferlere imza atmıştı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına yön verecek olan siyah-beyazlılarda gönderilmesi planlanan isimler de belirlendi. Söz konusu isimlerle yollar ayrılmaya çalışılacak.

Hollandalı çalıştırıcının da kadroda yer vermediği oyunculardan oluşacak kontenjan boşluğu ile birlikte yeni hamleler yapılacak. Beşiktaş'ta ocak ayı itibarıyla takımda olmaması istenen oyuncular ortaya çıktı. Fanatik'te yer alan habere göre Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Arthur Masuaku ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un gönderilmesi planlanıyor.

Arthur Masuaku'nun sözleşmesi haziran ayında sona eriyor. Kongolu futbolcunun kalan süredeki alacaklarının ödenerek gönderilmesi gündeme gelebilir. Sıkıntı yaşanabilecek diğer 3 futbolcunun maliyetleri ve sahip oldukları kontratlar işi zorlaştırabilir. Zira Alex Oxlade-Chamberlain sezonun ilk yarısında da talep ettiği maaşı nedeniyle takımda kalmıştı. Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov için Fransa ve Rusya'dan teklif bekleniyor.

Emrecan Terzi, ocak ayında daha fazla forma giyebileceği bir takıma kiralık olarak gidebilir. Beşiktaş'ta bu sezon hiç forma şansı bulamayan 20 yaşındaki sol bekin, devre arasında kiralanması bekleniyor. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un da genç oyuncunun kiralanması için izin verdiği bildirildi.

#Giovanni van Bronckhorst
#Beşiktaş
#Transfer

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