Beşiktaş'ta ocak operasyonu! Van Bronckhorst 4 ismin biletini kesti

Arthur Masuaku'nun sözleşmesi haziran ayında sona eriyor. Kongolu futbolcunun kalan süredeki alacaklarının ödenerek gönderilmesi gündeme gelebilir. Sıkıntı yaşanabilecek diğer 3 futbolcunun maliyetleri ve sahip oldukları kontratlar işi zorlaştırabilir. Zira Alex Oxlade-Chamberlain sezonun ilk yarısında da talep ettiği maaşı nedeniyle takımda kalmıştı. Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov için Fransa ve Rusya'dan teklif bekleniyor.