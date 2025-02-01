Beşiktaş’ta orta sahaya dev isim: 5 kez Şampiyonlar Ligi’ni kazandı!

Avrupa Ligi’ne veda eden Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar hem stoper bölgesine hem de orta sahaya yıldız takviyeleri yapacak. Serdal Adalı ve Solskjaer’in transfer zirvesinden ortaya sürpriz bir isim çıkıt. Kartal 5 kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış dünyaca ünlü yıldızın transferi için harekete geçti. Detaylar haberimizde.
Beşiktaş, İngiliz devi Manchester United'ın yıldızı Casemiro için harekete geçti.
Tbrfootball'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar Brezilyalı oyuncu için nabız yoklamaya başladı.
32 yaşındaki futbolcu ile ilgili Roma ve bazı Katar kulüplerinin de devrede olduğu konuşuluyor.
Porto, R. Madrid, M. United gibi devlerde oynayan Casemiro'nun da kariyerinin bu döneminde Solskjaer'li Kartal'a sıcak baktığı söyleniyor.
Casemiro kimdir?
Casemiro, tam adı Carlos Henrique Casimiro olan, 23 Şubat 1992'de Brezilya'nın São José dos Campos şehrinde doğmuş olan bir futbolcudur.
Defansif orta saha oyuncusu olarak bilinen Casemiro, kariyerine São Paulo FC'nin gençlik akademilerinde başladı ve ilk profesyonel maçına 2010 yılında çıktı.
São Paulo FC: Casemiro, burada 111 maça çıkıp 11 gol attı ve dikkatleri üzerine çekti.
Real Madrid: 2013 yılında Real Madrid'e kiralık olarak geldi ve daha sonra kalıcı transfer oldu. Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazanma gibi başarılar elde etti. Burada 2015-2022 yılları arasında oynadı ve takımın orta sahadaki önemli isimlerinden biri oldu.
Porto: 2014-2015 sezonunda Porto'ya kiralık olarak gönderildi ve burada da başarılı performanslar sergiledi.
Manchester United: 2022 yılında 70 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer oldu. Burada da ilk sezonunda EFL Cup'ı kazandı.