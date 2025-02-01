Beşiktaş’ta orta sahaya dev isim: 5 kez Şampiyonlar Ligi’ni kazandı!

Real Madrid: 2013 yılında Real Madrid'e kiralık olarak geldi ve daha sonra kalıcı transfer oldu. Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazanma gibi başarılar elde etti. Burada 2015-2022 yılları arasında oynadı ve takımın orta sahadaki önemli isimlerinden biri oldu.



