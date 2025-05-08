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Beşiktaş’ta sakatlık şoku: Kötü haberi duyurdular!

Beşiktaş’ta sakatlık şoku: Kötü haberi duyurdular!

14:438/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş’tan ara transfer sezonunda kiralık olarak Monaco’ya kiralanan Al-Musrati sezonu kapattı. Yıldız futbolcu St. Etienne maçında sakatlanarak oyun dışı kalmıştı. Libyalı oyuncunun son durumu belli oldu.

Fransa Ligue 1'de hafta sonunda Lyon'la karşılaşacak Monaco'da Al-Musrati'nin son durumu belli oldu.


Monaco'nun geçtiğimiz hafta St. Etienne'le deplasmanda oynadığı maça yedekler arasında başlayan ve oyuna sonradan dahil olan Al-Musrati maça devam edememişti.


Fransız basınından Nice-Matin'de yer alan haberde St. Etienne maçında sakatlanan Al-Musrati'nin baldırında yaşadığı sorun nedeniyle bu sabahki antrenmana katılmadığı belirtildi.


Haberde, deneyimli orta sahanın sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği ifade edildi.


Ara transferde Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılıp Monaco'ya imza atan Al-Musrati, 11 maçta sahaya çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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