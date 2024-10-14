Beşiktaş’ta sol kanat harekatı: İki yıldız isim listede

Beşiktaş’ta ara transfer dönemi hazırlıkları başladı. Siyah-beyazlılar sol kanada devre arasında takviye yapacak. Kartal’ın listesinde ise iki yıldız isim var. İşte detaylar.
Beşiktaş, sol bek için Avusturya ekibi LASK Linz'den George Bello'yu, sol kanat için İtalyan ekibi Sassuolo'dan Armand Lauriente'yi gündemine aldı.
Elinde sol bek olarak yalnızca Arthur Masuaku kalan Beşiktaş, bu bölgeyi George Bello ile desteklemek istiyor.
Yönetime danışmanlık yapan ABD'li Brad Friedel'ın vatandaşı olan 21 yaşındaki Bello, Avusturya'da LASK Linz forması giyiyor.
Piyasa değeri 2 milyon euro olan Bello, bu sezon LASK Linz formasıyla çıktığı 14 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.
Hücumda kanat rotasyonu ise Kartal'ın bir başka kanayan yarası.
İtalyan SassuoloNews'in haberine göre yaz aylarında Sassuolo'nun sol açığı Armand Lauriente ile ilgilenen ancak maliyetini karşılayamayan Siyah-Beyazlılar, devre arasında yeniden İtalyan ekibinin kapısını çalacak.
Haberde, Giovanni van Bronckhorst'un da transfere onay verdiği belirtildi.
Piyasa değeri 10 milyon euro olan Lauriente, bu sezon Sassuolo formasıyla ile çıktığı 6 maçta 3 gol 1 asistle oynadı.