Beşiktaş’ta sol kanat harekatı: İki yıldız isim listede

Beşiktaş’ta ara transfer dönemi hazırlıkları başladı. Siyah-beyazlılar sol kanada devre arasında takviye yapacak. Kartal’ın listesinde ise iki yıldız isim var. İşte detaylar.

1 /8 Beşiktaş, sol bek için Avusturya ekibi LASK Linz'den George Bello'yu, sol kanat için İtalyan ekibi Sassuolo'dan Armand Lauriente'yi gündemine aldı.



2 /8 Elinde sol bek olarak yalnızca Arthur Masuaku kalan Beşiktaş, bu bölgeyi George Bello ile desteklemek istiyor.

3 /8 Yönetime danışmanlık yapan ABD'li Brad Friedel'ın vatandaşı olan 21 yaşındaki Bello, Avusturya'da LASK Linz forması giyiyor.



4 /8 Piyasa değeri 2 milyon euro olan Bello, bu sezon LASK Linz formasıyla çıktığı 14 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.



5 /8 Hücumda kanat rotasyonu ise Kartal'ın bir başka kanayan yarası.

6 /8 İtalyan SassuoloNews'in haberine göre yaz aylarında Sassuolo'nun sol açığı Armand Lauriente ile ilgilenen ancak maliyetini karşılayamayan Siyah-Beyazlılar, devre arasında yeniden İtalyan ekibinin kapısını çalacak.

7 /8 Haberde, Giovanni van Bronckhorst'un da transfere onay verdiği belirtildi.

