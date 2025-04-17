Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 6 isimle yollar ayrılıyor

Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi yapılanmaya gidecek. Siyah-beyazlılarda 5-6 isimle yolların ayrılması beklenirken takıma veda edecek 3 isim netleşti. İşte ayrıntılar...
Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve zirvenin uzağında kalan Kartal, Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde veda etmişti.
Önünde sadece üçüncülük hedefi kalan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı.
Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılarda gelecek sezon en az 5-6 yabancı oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.
Immobile gözden ilk çıkarılan isim olurken, gidecekler listesini zorlayan diğer oyuncular Chamberlain ve Mario.
İki futbolcunun sezonluk toplam ücreti 5 milyon Euro. Maliyetleriyle faydaları arasında uçurum bulunan ikilinin bu yaz gönderilmesi düşünülüyor.