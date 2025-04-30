Beşiktaş’ta yıldız futbolcunun geleceği hala belirsiz: Yeni sözleşme masada!

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında Arthur Masuaku’nun geleceğini belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Masuaku’nun sözleşmesindeki performansa bağlı bir yıllık otomatik uzatma maddesi, başkan Serdal Adalı’nın girişimiyle kaldırılmıştı. Siyah-beyazlı yönetim oyuncuya yeni teklif sunmaya hazırlanıyor.
Yeni sezon için kadro planlaması çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun durumu belirsizliğini koruyor.
Milliyet'in haberine göre sözleşmesindeki performansa bağlı bir yıllık uzatma opsiyonu kaldırılan ve sonraki dönemde oyun olarak iyi bir görüntü çizen Demokratik Kongolu oyuncu yeni sözleşme teklif edebileceği kaydedildi.
Öte yandan Masuaku da geleceğiyle ilgili kesin bir karar vermedi. 31 yaşındaki futbolcu tercihini ayrılık yönünde de kullanabilir.
Bu doğrultuda önümüzdeki günlerde yönetim ile Masuaku arasında bir görüşme yapılacak.
Eğer Masuaku takımda kalmaya sıcak bakarsa 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek.