Beşiktaş'ta yıllar sonra aynı beste: Cenk Tosun bakın nasıl karşılandı | VİDEO

Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe derbisi öncesinde eski futbolcuları Cenk Tosun'a tepki gösterdi. Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlar, yıllar önce Fenerbahçe'ye transfer olan Tümer Metin'e yapılan "Pembe teskere" tezahüratını Cenk Tosun için yaptı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /5 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

2 /5 Sarı-lacivertli futbolcular, derbi öncesi ısınma hareketleri için sahaya çıktı.

3 /5 Ev sahibi taraftarlar, eski futbolcusu Cenk Tosun'u tepkiyle karşıladı. Tüpraş Stadyumu'nda yıllar önce Tümer Metin'e yapılan beste Cenk Tosun için tekrarlandı.

4 /5 Beşiktaş taraftarları, Cenk Tosun'a "Pembe tezkere, pembe tezkere, Cenk Tosun'a pembe tezkere!" tezahüratlarında bulundu.