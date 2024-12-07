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Beşiktaş'ta yıllar sonra aynı beste: Cenk Tosun bakın nasıl karşılandı | VİDEO

Beşiktaş'ta yıllar sonra aynı beste: Cenk Tosun bakın nasıl karşılandı | VİDEO

18:507/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe derbisi öncesinde eski futbolcuları Cenk Tosun'a tepki gösterdi. Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlar, yıllar önce Fenerbahçe'ye transfer olan Tümer Metin'e yapılan "Pembe teskere" tezahüratını Cenk Tosun için yaptı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli futbolcular, derbi öncesi ısınma hareketleri için sahaya çıktı.

Ev sahibi taraftarlar, eski futbolcusu Cenk Tosun'u tepkiyle karşıladı. Tüpraş Stadyumu'nda yıllar önce Tümer Metin'e yapılan beste Cenk Tosun için tekrarlandı.

Beşiktaş taraftarları, Cenk Tosun'a "Pembe tezkere, pembe tezkere, Cenk Tosun'a pembe tezkere!" tezahüratlarında bulundu.

İşte o anlar:

#Beşiktaş
#Cenk Tosun
#Fenerbahçe

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