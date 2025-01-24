Beşiktaş’tan Avrupa’ya gitmişti: Yuvaya geri dönüyor!

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa Ligi’nde kritik bir 3 puana imza atan siyah-beyazlılar Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını sürdürmek için takımda birçok bölgeye takviye yapacak. Kartal İskoçya’da forma giyen eski yıldızını transfer etmek için görüşmelere başladı.

1 /8 Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

2 /8 Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde Arthur Masuaku'nun performansından bağımsız olarak mutlaka bir sol bek takviyesi yapmayı planlıyor.

3 /8 Beşiktaş, bu doğrultuda Rangers forması giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı listesine aldı.



4 /8 TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş, milli futbolcunun transferi için Rangers ile bir görüşme gerçekleştirdi.



5 /8 Rangers'ın 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istediği belirtildi.



6 /8 İskoç ekibinde bu sezon 20 maçta süre bulan Rıdvan Yılmaz, 1 asist yaptı.



7 /8 Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Rıdvan Yılmaz'ın Rangers ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.