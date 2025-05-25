Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Immobile'nin menajerinden ters köşe açıklama

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş'ta, İtalyan golcü Ciro Immobile'nin takımdaki geleceği tartışma konusu olmuştu. Yıldız ismin menajerinden çarpıcı bir açıklama geldi.
Beşiktaş'ın yüksek maliyeti ve performansı nedeniyle vedalaşma planları yaptığı Ciro Immobile için resmi açıklama geldi.
Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi olan Immobile'nin menajeri Marco Sommella, Fanatik'e yaptığı açıklamada İtalyan forvetin Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyledi.
Sommella, siyah-beyazlıların yollarını ayırmak istediği Immobile için "Önümüzdeki yıl da yüzde 100 Beşiktaş'ta kalacak" ifadesini kullandı.
Öte yandan menajer Marco Sommella, başka bir takım ve başka bir oyuncusu için İstanbul'a geleceğini ifade etti.