Beşiktaş’tan Benfica’ya Gedson Fernandes teklifi

Beşiktaş’ta sezonun en başarılı isimlerinden Gedson Fernandes’in sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Siyah-beyazlılar 26 yaşındaki yıldız için Benfica’ya bonservisinin tamamını almak için teklif sundu. Detaylar haberimizde.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önceki gün yaptığı basın toplantısında Gedson Fernandes'in Benfica'daki yüzde 50 hakkını almadan transferine onay vermeyeceklerini söyledi. Adalı'nın bu açıklamasının ardından gözler, Portekiz ekibi ile çözüme kavuşmayan görüşmelerin ikinci turuna çevrildi.
Sabah'ın haberine göre ilk turda yapılan pazarlıklarda siyah-beyazlılar, daha önce haklarının yarısını 6 milyon Euro'ya aldığı 26 yaşındaki futbolcu için yine aynı rakamları masaya getirdi ve Benfica'ya "Bonservisin yüzde 50'si için de anlaşalım. Anlaşamazsak bizim Gedson'la kontratımız devam ediyor. 3 yıl daha uzatır, oynatmaya devam ederiz" resti çekildi.
Tecrübeli orta saha ile 2027'de bitecek sözleşmesini yenilemek için prensip anlaşmasına varılması, Beşiktaş'ın elindeki en büyük koz olarak duruyor. Portekiz ekibi ise karar vermek için acele etmiyor.
Beşiktaş'ın yaz döneminde 30 milyon Euro civarında teklif beklediği Gedson Fernandes'e sezon öncesi Zenit 18 milyon Euro, Spartak Moskova ise 25 milyon Euro'luk teklifle gelmiş; her iki kulüp de parayı peşin ödeme taahhüdünde bulunmuştu.