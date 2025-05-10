Beşiktaş’tan Benfica’ya Gedson Fernandes teklifi

Sabah'ın haberine göre ilk turda yapılan pazarlıklarda siyah-beyazlılar, daha önce haklarının yarısını 6 milyon Euro'ya aldığı 26 yaşındaki futbolcu için yine aynı rakamları masaya getirdi ve Benfica'ya "Bonservisin yüzde 50'si için de anlaşalım. Anlaşamazsak bizim Gedson'la kontratımız devam ediyor. 3 yıl daha uzatır, oynatmaya devam ederiz" resti çekildi.



