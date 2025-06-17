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Kırmızı kartlar havada uçuştu: Benfica son dakikalarda 1 puanı kurtardı | ÖZET

Kırmızı kartlar havada uçuştu: Benfica son dakikalarda 1 puanı kurtardı | ÖZET

07:3017/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu’nda Kerem’li ve Orkun Kökçü’lü Benfica, Boca Juniors ile karşılaştı. Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Maçta toplam 3 kırmızı kart çıktı. Boca Juniors - Benfica maç özeti ve gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Grup C maçında, Boca Juniors ile Benfica, ABD’nin Charlotte kentindeki Bank of America Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 

Maç, sert fauller, kırmızı kartlar ve son dakika golüyle nefes kesti.

21. Dakika: Boca Juniors, Miguel Merentiel’in golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı bir kontra atakla savunmayı aşan Merentiel, kaleci Trubin’i avladı.


27. Dakika: Boca, Rodrigo Battaglia’nın kafa golüyle skoru 2-0 yaptı. Kornerde savunmanın yerleşim hatasını iyi değerlendirdi.


45+2. Dakika: Benfica, ilk yarının uzatmalarında penaltı kazandı. Angel Di María, penaltıyı gole çevirerek farkı bire indirdi (2-1).


65. Dakika: Boca Juniors’tan bir oyuncu kırmızı kart gördü, takım 10 kişi kaldı.


72. Dakika: Benfica'da Andrea Belotti kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


84. Dakika: Benfica, Nicolas Otamendi’nin kafa golüyle skoru 2-2’ye getirdi. Savunmadaki eksiklikten faydalanan Otamendi, takımına 1 puanı kazandırdı.


88. dakika: Boca’dan Jorge Figal, ikinci kırmızı kartı görerek takımını 9 kişi bıraktı. 

90. Dakika: Maçın son anlarında her iki takım da sert faullerle oyunu durdurdu, ancak başka gol çıkmadı.


BOCA JUNİORS - BENFİCA MAÇ ÖZETİ

Boca Juniors - Benfica maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


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