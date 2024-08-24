Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Bundesliga 1. hafta karşılaşmasında Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup etti. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 72. ve 90+3. dakikada Bynoe-Gittens kaydetti. Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Almanya Bundesliga 1. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti.
Dortmund sahadan 2-0 galip ayrılarak lige üç puanla başladı.
Galibiyeti getiren golü 72. ve 90+3. dakikada Bynoe-Gittens kaydetti
Bu sonucun ardından Nuri Şahin takımın başında çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.