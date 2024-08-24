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Spor

Nuri Şahinli Borussia Dortmund Bundesliga'ya galibiyetle başladı |ÖZET

21:26 - 24/08/2024 Saturday
Güncelleme: 21:30 - 24/08/2024 Saturday
Yeni Şafak

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Bundesliga 1. hafta karşılaşmasında Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup etti. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 72. ve 90+3. dakikada Bynoe-Gittens kaydetti. Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Almanya Bundesliga 1. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

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Dortmund sahadan 2-0 galip ayrılarak lige üç puanla başladı.

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Galibiyeti getiren golü 72. ve 90+3. dakikada Bynoe-Gittens kaydetti

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Bu sonucun ardından Nuri Şahin takımın başında çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

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Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçının özetini izlemek için tıklayın.

#Borussia Dortmund
#Eintracht Frankfurt
#Bundesliga
#Nuri Şahin
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